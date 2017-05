Retrokenner



Cemu, der erste funktionelle (also mit kommerziellen Spiele Support, wenn natürlich auch noch fehleranfällig und sehr langsam) Nintendo WiiU Emulator, wurde heute in einer neuen Version veröffentlicht.





Today a new release of Cemu - the first working Nintendo WiiU Emulator - has been released. Read more for additional infos and the download link.



Cemu detailed changelog for 1.7.5 CPU/Interpreter: Improved accuracy of various floating point operations (including correct handling for PPC's non-ieee mode)

CPU/JIT: Added experimental support for PPC's non-ieee mode

CPU/JIT: Optimized loops and branches by caching CR0 in x64 flags register if possible

RPL: Fixed a crash caused by too large SDA areas

GX2: Various optimizations for the graphics backend, including:

optimizing the algorithm for vertex/uniform/streamout cache lookup

avoiding all redundant GL state changes

implementing OpenGL DSA for textures

other micro optimizations throughout the entire code

GX2: Fixed a bug leading to corrupted shader cache files

GX2: Rendering to SNORM textures is now correctly handled on Nvidia GPUs

GX2: Fixed a bug in GX2ClearBuffersEx() and GX2ClearDepthStencilEx() where depthbuffer->clearDepth was set to the incorrect value

GX2: Fixed crash caused by unsupported vertex/geometry shader mode

GX2: Added experimental mode 'min' for game profile option 'accurateShaderMul' (see gameProfiles/example.ini for details)

GX2: Modifying the 'accurateShaderMul' game profile option now invalidates precompiled shaders



